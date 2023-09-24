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Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»

Общество 14:32   24.09.2023
Елена Нагорная
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы» Фото: 3-я ОШБр

Мероприятие «Движ 5.0.», которое должно было начаться в 18:00 24 сентября на одной из станций метро в Харькове, отменили в связи с полученной информацией о реальной угрозе со стороны российского агрессора.

Об этом сообщается в Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, организовывавшей мероприятие вместе со спецподразделением «Kraken» ГУР МО.

«Мы строго придерживаемся требований безопасности региона и не собираемся подвергать опасности аудиторию мероприятия. Поэтому приложим усилия, чтобы бойцы дали ответы на ваши вопросы в формате выпуска на YouTube-канале», — говорится в публикации.

Планировалось, что все желающие смогут пообщаться с защитниками с позывными Схешник, Рыбачок, Кагор и Мини и узнать, как стать профессиональным военным. Открывать мероприятие должна была группа «Курган & Agregat» из Харьковской области.

Читайте также: 24 сентября закроют одну из станций харьковского метро: подробности

Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 14:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятие «Движ 5.0.», которое должно было начаться в 18:00 24 сентября на одной из станций метро в Харькове, отменили в связи с полученной информацией о реальной угрозе со стороны российского агрессора.".