Станцию метро «Холодная гора» в Харькове открыли для пассажиров

Конечная станция метро, которую закрывали утром по заявке дежурного из отдела полиции в метрополитене, возобновила работу.

«Станция «Холодная гора» открыта для обслуживания пассажиров. Поезда следуют по Холодногорско-заводской линии метрополитена в обычном режиме», — проинформировала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, о временном закрытии станции для пассажиров сообщили в 08:46. Причиной была заявка полицейского. Другие подробности на сейчас не известны.

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