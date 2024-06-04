Станцию метро «Холодная гора» в Харькове открыли для пассажиров
Фото: пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»
Конечная станция метро, которую закрывали утром по заявке дежурного из отдела полиции в метрополитене, возобновила работу.
«Станция «Холодная гора» открыта для обслуживания пассажиров. Поезда следуют по Холодногорско-заводской линии метрополитена в обычном режиме», — проинформировала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
Напомним, о временном закрытии станции для пассажиров сообщили в 08:46. Причиной была заявка полицейского. Другие подробности на сейчас не известны.
Читайте также: В Харькове временно закроют один из пешеходных переходов метро
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, новости Харькова, открыли, холодная гора;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Станцию метро «Холодная гора» в Харькове открыли для пассажиров»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конечная станция метро, которую закрывали утром по заявке дежурного из отдела полиции в метрополитене, возобновила работу".