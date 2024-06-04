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Станцию метро «Холодная гора» в Харькове открыли для пассажиров

Общество 10:06   04.06.2024
Оксана Горун
Станцию метро «Холодная гора» в Харькове открыли для пассажиров Фото: пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»

Конечная станция метро, которую закрывали утром  по заявке дежурного из отдела полиции в метрополитене, возобновила работу.

«Станция «Холодная гора» открыта для обслуживания пассажиров. Поезда следуют по Холодногорско-заводской линии метрополитена в обычном режиме», — проинформировала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, о временном закрытии станции для пассажиров сообщили в 08:46. Причиной была заявка полицейского. Другие подробности на сейчас не известны.

Читайте также: В Харькове временно закроют один из пешеходных переходов метро

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 10:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конечная станция метро, которую закрывали утром  по заявке дежурного из отдела полиции в метрополитене, возобновила работу".