В Харькове открыли бассейн, по которому «прилетело» в первые дни вторжения

Об открытии сообщили в Instagram спортивного центра «Акварена» в Харькове.

«Событие, которого ждали вы и над воплощением которого долго работали мы — спортивный комплекс «Акварена» возобновляет работу своего бассейна! С 14:00 21 мая бассейн снова принимает своих посетителей! Администрация спортивного комплекса начинает работу с 20 мая», — сообщили в СЦ «Акварена».

В спортивном комплексе традиционно тренировались пловцы, в том числе — олимпийцы и паралимпийцы. «Прилетело» по «Акварене» в начале марта 2022 года. Видео с места тогда публиковал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. На кадрах было видно пробитую крышу и разбитый стеклянный фасад помещения, где находится бассейн.