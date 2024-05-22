В Харькове открыли бассейн, по которому «прилетело» в первые дни вторжения
Фото: СК «Акварена»/instagram
Об открытии сообщили в Instagram спортивного центра «Акварена» в Харькове.
«Событие, которого ждали вы и над воплощением которого долго работали мы — спортивный комплекс «Акварена» возобновляет работу своего бассейна! С 14:00 21 мая бассейн снова принимает своих посетителей! Администрация спортивного комплекса начинает работу с 20 мая», — сообщили в СЦ «Акварена».
В спортивном комплексе традиционно тренировались пловцы, в том числе — олимпийцы и паралимпийцы. «Прилетело» по «Акварене» в начале марта 2022 года. Видео с места тогда публиковал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. На кадрах было видно пробитую крышу и разбитый стеклянный фасад помещения, где находится бассейн.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 09:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об открытии сообщили в Instagram спортивного центра «Акварена» в Харькове".