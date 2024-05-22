У Харкові відкрили басейн, по якому “прилетіло” в перші дні вторгнення
Про відкриття повідомили в інстаграмі спортивного центру “Акварена” у Харкові.
“Подія, на яку чекали ви та над втіленням якої довго працювали ми – спортивний комплекс “Акварена” відновлює роботу свого басейну! З 14:00 21 травня басейн знову приймає своїх відвідувачів! Адміністрація спортивного комплексу починає працювати з 20 травня”, – повідомили в СК “Акварена”.
У спортивному комплексі традиційно тренувалися плавці, в тому числі олімпійці та паралімпійці. “Прилетіло” по “Акварені” на початку березня 2022 року. Відео з місця тоді публікував начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. На кадрах було видно пробитий дах та розбитий скляний фасад приміщення, де знаходиться басейн.
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- Категорії: Спорт, Суспільство, Харків; Теги: акварена, бассейн, відновлення, новини Харкова, открыли;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 09:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відкриття повідомили в інстаграмі спортивного центру “Акварена” у Харкові".