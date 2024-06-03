В Харькове временно закроют один из пешеходных переходов метро

Часть пешеходного перехода перекроют на станции метро «Исторический музей», предупредила пресс-служба метрополитена.

«Выход №3 из подуличного пешеходного перехода на станции «Исторический музей» (в сторону ул. Университетской) будет временно закрыт для использования пассажиров в связи с необходимостью подготовки к ремонтным работам», — проинформировали в КП «Харьковский метрополитен».

О возобновлении работы выхода сообщат дополнительно.