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В Харькове временно закроют один из пешеходных переходов метро

Общество 10:24   03.06.2024
Оксана Горун
В Харькове временно закроют один из пешеходных переходов метро Фото: пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»

Часть пешеходного перехода перекроют на станции метро «Исторический музей», предупредила пресс-служба метрополитена.

«Выход №3 из подуличного пешеходного перехода на станции «Исторический музей» (в сторону ул. Университетской) будет временно закрыт для использования пассажиров в связи с необходимостью подготовки к ремонтным работам», — проинформировали в КП «Харьковский метрополитен».

О возобновлении работы выхода сообщат дополнительно.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 10:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть пешеходного перехода перекроют на станции метро «Исторический музей», предупредила пресс-служба метрополитена".