В Харькове временно закроют один из пешеходных переходов метро
Фото: пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»
Часть пешеходного перехода перекроют на станции метро «Исторический музей», предупредила пресс-служба метрополитена.
«Выход №3 из подуличного пешеходного перехода на станции «Исторический музей» (в сторону ул. Университетской) будет временно закрыт для использования пассажиров в связи с необходимостью подготовки к ремонтным работам», — проинформировали в КП «Харьковский метрополитен».
О возобновлении работы выхода сообщат дополнительно.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: закрыли, КП "Харьковский метрополитен", метро, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть пешеходного перехода перекроют на станции метро «Исторический музей», предупредила пресс-служба метрополитена".