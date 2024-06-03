У Харкові тимчасово закриють один із пішохідних переходів метро

Частину пішохідного переходу перекриють на станції метро “Історичний музей”, попередила пресслужба метрополітену.

“Вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на станції “Історичний музей” (у бік вул. Університетської) буде тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з необхідністю підготовки до ремонтних робіт”, – поінформували у КП “Харківський метрополітен”.

Про відновлення роботи виходу поінформують додатково.