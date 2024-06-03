У Харкові тимчасово закриють один із пішохідних переходів метро
Частину пішохідного переходу перекриють на станції метро “Історичний музей”, попередила пресслужба метрополітену.
“Вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на станції “Історичний музей” (у бік вул. Університетської) буде тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з необхідністю підготовки до ремонтних робіт”, – поінформували у КП “Харківський метрополітен”.
Про відновлення роботи виходу поінформують додатково.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 10:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частину пішохідного переходу перекриють на станції метро “Історичний музей”, попередила пресслужба метрополітену".