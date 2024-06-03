Live
  • Пн 03.06.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.99

У Харкові тимчасово закриють один із пішохідних переходів метро

Суспільство 10:24   03.06.2024
Оксана Горун
У Харкові тимчасово закриють один із пішохідних переходів метро

Частину пішохідного переходу перекриють на станції метро “Історичний музей”, попередила пресслужба метрополітену.

“Вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на станції “Історичний музей” (у бік вул. Університетської) буде тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з необхідністю підготовки до ремонтних робіт”, – поінформували у КП “Харківський метрополітен”.

Про відновлення роботи виходу поінформують додатково.

Читайте також: Підземне містечко, де буде безпечно, хочуть збудувати в центрі Харкова

Автор: Оксана Горун
Популярно
Без штурмів на Харківському напрямку, на Куп’янському – йде атака: ГШ на 10:30
Без штурмів на Харківському напрямку, на Куп’янському – йде атака: ГШ на 10:30
03.06.2024, 11:30
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
01.06.2024, 13:25
Порибалив на понад 50 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра
Порибалив на понад 50 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра
03.06.2024, 11:16
“Наступ на Харків” допоміг ЗС РФ встановити абсолютний рекорд із втрат
“Наступ на Харків” допоміг ЗС РФ встановити абсолютний рекорд із втрат
03.06.2024, 10:50
Головні новини Харкова 3 червня: ракетний удар, затримали ймовірного навідника
Головні новини Харкова 3 червня: ракетний удар, затримали ймовірного навідника
03.06.2024, 11:33
Жорстоке поводження з українськими військовими на Харківщині: винних шукають
Жорстоке поводження з українськими військовими на Харківщині: винних шукають
03.06.2024, 10:33

Новини за темою:

13:40
У Харкові торік майже 14 тис. ФОП відкрили бізнес, а 15 тис. – закрили
13:08
У Харкові на два тижні перекрили провулок в районі проспекту Гагаріна
13:42
У Харкові закриють дорогу через комунальні роботи: подробиці
16:01
У Харкові на півтора місяця перекрили вулицю і провулок – мерія
11:40
У Харкові закрили дороги, де вночі влучили російські ракети

Ви читали новину: «У Харкові тимчасово закриють один із пішохідних переходів метро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 10:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частину пішохідного переходу перекриють на станції метро “Історичний музей”, попередила пресслужба метрополітену".