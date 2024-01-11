У Харкові торік майже 14 тис. ФОП відкрили бізнес, а 15 тис. – закрили

Станом на 1 січня у Харкові налічувалося понад 118,2 тисячі фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на ГУ Державної податкової служби у Харківській області.

За даними відомства, протягом минулого року у місті припинили діяльність 15,2 тисячі фізичних осіб-підприємців та ще 701 ФОП перемістили бізнес в інші області чи громади.

За цей же період 968 підприємців, переважно з деокупованих територій, обрали Харків як нову локацію.

«Протягом 2023 року майже 14 тисяч фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові», – зазначили у відомстві.