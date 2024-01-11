У Харкові торік майже 14 тис. ФОП відкрили бізнес, а 15 тис. – закрили
Фото: Харківська міськрада
Станом на 1 січня у Харкові налічувалося понад 118,2 тисячі фізичних осіб-підприємців.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на ГУ Державної податкової служби у Харківській області.
За даними відомства, протягом минулого року у місті припинили діяльність 15,2 тисячі фізичних осіб-підприємців та ще 701 ФОП перемістили бізнес в інші області чи громади.
За цей же період 968 підприємців, переважно з деокупованих територій, обрали Харків як нову локацію.
«Протягом 2023 року майже 14 тисяч фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові», – зазначили у відомстві.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 1 січня у Харкові налічувалося понад 118,2 тисячі фізичних осіб-підприємців.".