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З безплатним проїздом, але з конфліктами: прогноз, що чекає на Харків у 2024

Суспільство 21:02   31.12.2023
Олена Нагорна
З безплатним проїздом, але з конфліктами: прогноз, що чекає на Харків у 2024

Девіз харків’ян у 2024-му: “Перемога починається з мене: з моїх думок, дій та планів”, розповіла МГ “Об’єктив” Лариса Нохріна. Нумерологиня склала прогноз для міста, в якому визначила основні позитивні та негативні тенденції наступного року.

Серед позитивних, за її словами, – транспорт у Харкові залишатиметься безплатним, а можливо такими стануть і ще якісь міські послуги. Також активізується бізнес та відкриватимуться нові підприємства.

Для харків’ян 2024-й стане вдалим періодом для завершення старих проєктів, рік подарує нових друзів та знайомих, але водночас перевірить на міцність старі контакти. Також наступний рік принесе фінансовий успіх та можливості для повнішого самовираження письменникам та всім, чия робота пов’язана з мовленням.

“Харків справді Герой, і харків’яни філософськи сприйматимуть усе, що відбувається. Здоровий оптимізм допоможе і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі. Спостерігатимемо сплески самовладання, чесності та співчуття. У 2024-му важливо ретельне планування”, — каже Нохріна.

Щодо негативних тенденцій, то це проблеми з освітою та вчителями, конфлікти навколо релігії та церкви, зниження загального рівня культури та падіння моралі, а також песимізм та апатія. Тому Нохріна радить з усього здобутого досвіду отримувати максимум мудрості.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 21:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Девіз харків’ян у 2024-му: “Перемога починається з мене: з моїх думок, дій та планів”, розповіла МГ “Об’єктив” Лариса Нохріна. Нумерологиня склала прогноз для міста, в якому визначила основні позитивні та негативні тенденції наступного року.".