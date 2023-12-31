С бесплатным проездом, но с конфликтами: прогноз, что ждет Харьков в 2024 году
Девиз харьковчан в 2024-м: «Победа начинается с меня: с моих мыслей, действий и планов», рассказала МГ «Объектив» Лариса Нохрина. Нумеролог составила прогноз для города, в котором определила основные положительные и отрицательные тенденции наступающего года.
Среди положительных, по ее словам, — транспорт в Харькове будет оставаться бесплатным, а возможно такими станут и еще какие-то городские услуги. Также активизируется бизнес и будут открываться новые предприятия.
Для харьковчан 2024-й станет удачным периодом для завершения старых проектов, год подарит новых друзей и знакомых, но в то же время испытает на прочность старые контакты. Также грядущий год принесет финансовый успех и возможности более полного самовыражения писателям и всем, чья работа связана с речью.
«Харьков действительно Герой, и харьковчане будут философски воспринимать все происходящее. Здоровый оптимизм поможет и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Будем наблюдать всплески самообладания, честности и сострадания. В 2024-м важно тщательное планирование», — говорит нумеролог.
Что касается негативных тенденций, то это проблемы с образованием и учителями, конфликты вокруг религии и церкви, снижение общего уровня культуры и падение морали, а также пессимизм и апатия. Поэтому Нохрина советует из всего полученного опыта извлекать максимум мудрости.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 2024 год, новый год, нумеролог, прогноз, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 21:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девиз харьковчан в 2024-м: «Победа начинается с меня: с моих мыслей, действий и планов», рассказала МГ «Объектив» Лариса Нохрина. Нумеролог составила прогноз для города, в котором определила основные положительные и отрицательные тенденции наступающего года.".