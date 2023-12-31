С бесплатным проездом, но с конфликтами: прогноз, что ждет Харьков в 2024 году

Девиз харьковчан в 2024-м: «Победа начинается с меня: с моих мыслей, действий и планов», рассказала МГ «Объектив» Лариса Нохрина. Нумеролог составила прогноз для города, в котором определила основные положительные и отрицательные тенденции наступающего года.

Среди положительных, по ее словам, — транспорт в Харькове будет оставаться бесплатным, а возможно такими станут и еще какие-то городские услуги. Также активизируется бизнес и будут открываться новые предприятия.

Для харьковчан 2024-й станет удачным периодом для завершения старых проектов, год подарит новых друзей и знакомых, но в то же время испытает на прочность старые контакты. Также грядущий год принесет финансовый успех и возможности более полного самовыражения писателям и всем, чья работа связана с речью.

«Харьков действительно Герой, и харьковчане будут философски воспринимать все происходящее. Здоровый оптимизм поможет и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Будем наблюдать всплески самообладания, честности и сострадания. В 2024-м важно тщательное планирование», — говорит нумеролог.

Что касается негативных тенденций, то это проблемы с образованием и учителями, конфликты вокруг религии и церкви, снижение общего уровня культуры и падение морали, а также пессимизм и апатия. Поэтому Нохрина советует из всего полученного опыта извлекать максимум мудрости.