Станцію метро “Холодна гора” в Харкові відкрили для пасажирів
Фото: пресслужба КП “Харківський метрополітен”
Кінцева станція метро, яку вранці закривали за заявкою чергового з відділу поліції в метрополітені, відновила роботу.
“Станція “Холодна гора” відкрита для обслуговування пасажирів. Потяги прямують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичайному режимі”, — проінформувала пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
Нагадаємо, про тимчасове закриття станції для пасажирів повідомили о 08:46. Причиною була заявка поліціянта. Інші подробиці наразі не відомі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кінцева станція метро, яку вранці закривали за заявкою чергового з відділу поліції в метрополітені, відновила роботу".