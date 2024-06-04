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Станцію метро “Холодна гора” в Харкові відкрили для пасажирів

Суспільство 10:06   04.06.2024
Оксана Горун
Станцію метро “Холодна гора” в Харкові відкрили для пасажирів Фото: пресслужба КП “Харківський метрополітен”

Кінцева станція метро, ​​яку вранці закривали за заявкою чергового з відділу поліції в метрополітені, відновила роботу.

“Станція “Холодна гора” відкрита для обслуговування пасажирів. Потяги прямують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичайному режимі”, — проінформувала пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Нагадаємо, про тимчасове закриття станції для пасажирів повідомили о 08:46. Причиною була заявка поліціянта. Інші подробиці наразі не відомі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 10:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кінцева станція метро, ​​яку вранці закривали за заявкою чергового з відділу поліції в метрополітені, відновила роботу".