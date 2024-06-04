Станцію метро “Холодна гора” в Харкові відкрили для пасажирів

Кінцева станція метро, ​​яку вранці закривали за заявкою чергового з відділу поліції в метрополітені, відновила роботу.

“Станція “Холодна гора” відкрита для обслуговування пасажирів. Потяги прямують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичайному режимі”, — проінформувала пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Нагадаємо, про тимчасове закриття станції для пасажирів повідомили о 08:46. Причиною була заявка поліціянта. Інші подробиці наразі не відомі.