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У метро Харкова тимчасово не працює кінцева станція

Суспільство 08:51   04.06.2024
Оксана Горун
У метро Харкова тимчасово не працює кінцева станція

Станція метро “Холодна гора” тимчасово зачинена, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Станція метро “Холодна гора” тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів по заявці чергового з відділу поліції в метрополітені. Поїзди тимчасово слідують Холодногірсько-заводською лінією до станції “Вокзальна”, —  попередили в пресслужбі метрополітену.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 08:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станція метро “Холодна гора” тимчасово зачинена, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”".