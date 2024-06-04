У метро Харкова тимчасово не працює кінцева станція

Станція метро “Холодна гора” тимчасово зачинена, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

“Станція метро “Холодна гора” тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів по заявці чергового з відділу поліції в метрополітені. Поїзди тимчасово слідують Холодногірсько-заводською лінією до станції “Вокзальна”, — попередили в пресслужбі метрополітену.