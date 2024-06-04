У метро Харкова тимчасово не працює кінцева станція
Станція метро “Холодна гора” тимчасово зачинена, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
“Станція метро “Холодна гора” тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів по заявці чергового з відділу поліції в метрополітені. Поїзди тимчасово слідують Холодногірсько-заводською лінією до станції “Вокзальна”, — попередили в пресслужбі метрополітену.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станція метро “Холодна гора” тимчасово зачинена, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”".