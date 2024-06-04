В метро Харькова временно не работает конечная станция

Станция метро «Холодная гора» временно закрыта, сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

«Станция метро «Холодная гора» временно закрыта для обслуживания пассажиров по заявке дежурного из отдела полиции в метрополитене. Поезда временно следуют по Холодногорско-заводской линии до станции «Вокзальная», — предупредили в пресс-службе метрополитена.

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