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В метро Харькова временно не работает конечная станция

Общество 08:51   04.06.2024
Оксана Горун
В метро Харькова временно не работает конечная станция Фото: пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»

Станция метро «Холодная гора» временно закрыта, сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

«Станция метро «Холодная гора» временно закрыта для обслуживания пассажиров по заявке дежурного из отдела полиции в метрополитене. Поезда временно следуют по Холодногорско-заводской линии до станции «Вокзальная», — предупредили в пресс-службе метрополитена.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станция метро «Холодная гора» временно закрыта, сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»".