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В Харькове в 2023 году почти 14 тыс. ФЛП открыли бизнес, а 15 тыс. – закрыли

Общество 13:40   11.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове в 2023 году почти 14 тыс. ФЛП открыли бизнес, а 15 тыс. – закрыли Фото: Харьковский горсовет

По состоянию на 1 января в Харькове насчитывалось более 118,2 тысячи физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

По данным ведомства, в течение прошлого года в городе прекратили деятельность 15,2 тысячи физических лиц-предпринимателей и еще 701 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады.

За этот же период 968 предпринимателей, преимущественно с деоккупированных территорий, выбрали Харьков в качестве новой локации.

«В течение 2023 года почти 14 тысяч физических лиц-предпринимателей изъявили желание начать собственное дело и официально зарегистрировали бизнес в Харькове», — отметили в ведомстве.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 1 января в Харькове насчитывалось более 118,2 тысячи физических лиц-предпринимателей.".