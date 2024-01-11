В Харькове в 2023 году почти 14 тыс. ФЛП открыли бизнес, а 15 тыс. – закрыли
Фото: Харьковский горсовет
По состоянию на 1 января в Харькове насчитывалось более 118,2 тысячи физических лиц-предпринимателей.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.
По данным ведомства, в течение прошлого года в городе прекратили деятельность 15,2 тысячи физических лиц-предпринимателей и еще 701 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады.
За этот же период 968 предпринимателей, преимущественно с деоккупированных территорий, выбрали Харьков в качестве новой локации.
«В течение 2023 года почти 14 тысяч физических лиц-предпринимателей изъявили желание начать собственное дело и официально зарегистрировали бизнес в Харькове», — отметили в ведомстве.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 1 января в Харькове насчитывалось более 118,2 тысячи физических лиц-предпринимателей.".