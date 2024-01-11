В Харькове в 2023 году почти 14 тыс. ФЛП открыли бизнес, а 15 тыс. – закрыли

По состоянию на 1 января в Харькове насчитывалось более 118,2 тысячи физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

По данным ведомства, в течение прошлого года в городе прекратили деятельность 15,2 тысячи физических лиц-предпринимателей и еще 701 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады.

За этот же период 968 предпринимателей, преимущественно с деоккупированных территорий, выбрали Харьков в качестве новой локации.

«В течение 2023 года почти 14 тысяч физических лиц-предпринимателей изъявили желание начать собственное дело и официально зарегистрировали бизнес в Харькове», — отметили в ведомстве.