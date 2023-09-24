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Зимой РФ попытается перехватить инициативу под Купянском и Лиманом — прогноз

Политика 17:15   24.09.2023
Елена Нагорная
Зимой РФ попытается перехватить инициативу под Купянском и Лиманом — прогноз

Россия зимой может попробовать перехватить инициативу на Лимано-Купянском или ином направлении на востоке Украины или же создать иллюзию, что готовит наступательные действия.

Такой прогноз озвучил в эфире национального телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

«Пространство для маневра у них не такое большое. И они будут действовать так, как они уже пробовали действовать, в частности, в прошлом году, когда наступали на востоке. В этом году они могут попробовать так же. Перехватить инициативу за счет востока. Сказать, за счет чего они могут нарастить качественно свои группировки и достичь успехов — сложно, не приходится. Я думаю, они будут пробовать. Наши силы, думаю, отобьют все эти попытки, как отбивали до сих пор. Инициатива будет оставаться на нашей стороне», — считает Мусиенко.

Он добавил, что контрнаступление ВСУ зимой продолжится, но его характер может измениться.

«Насколько малыми группами, которые будут продвигаться зимой, будет удаваться достигать масштабных результатов. То есть тактические достижения мы можем иметь. Будет работать дальнобойное оружие, артиллерия поражать объекты врага. Разминирование, думаю, что продолжится. На тех участках, где это надо делать», — отметил эксперт.

Читайте также: ISW: 25-ю армию РФ бросила под Бахмут, и это ослабляет врага под Купянском

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 17:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия зимой может попробовать перехватить инициативу на Лимано-Купянском или ином направлении на востоке Украины или же создать иллюзию, что готовит наступательные действия.".