Взимку РФ спробує перехопити ініціативу під Куп’янськом і Лиманом – прогноз

Росія взимку може спробувати перехопити ініціативу на Лимано-Купянському чи іншому напрямку на сході України або створити ілюзію, що готує наступальні дії.

Такий прогноз озвучив в етері національного телемарафону військовий експерт Олександр Мусієнко.

“Простір для маневру в них не такий великий. І вони будуть діяти так, як вони вже пробували діяти, зокрема минулого року, коли наступали на сході. Цього року вони можуть спробувати так само. Перехопити ініціативу за рахунок сходу. Поки що сказати, за рахунок чого вони можуть наростити якісно свої угруповання і досягти успіхів – складно, не доводиться. Я думаю, вони будуть пробувати. Наші сили, думаю, відіб’ють всі ці спроби, як відбивали дотепер. Ініціатива залишатиметься на нашому боці”, – вважає Мусієнко.

Він додав, що контрнаступ ЗСУ взимку продовжиться, але його характер може змінитися.

“Наскільки малими групами, які будуть просуватися взимку, буде вдаватися досягати масштабних результатів. Тобто тактичні здобутки ми можемо мати. Буде працювати далекобійна зброя, артилерія вражати об’єкти ворога. Розмінування, думаю, що продовжиться, на тих ділянках, де це треба робити”, – зазначив експерт.