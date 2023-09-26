Сутки под Купянском и Лиманом вновь прошли без боевых столкновений — Евлаш

За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении не произошло ни одного боевого столкновения, при этом войска РФ продолжают интенсивно применять артиллерию, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Ситуация стабильно тяжелая, однако контролируемая. Враг продолжает наносить огневые удары из всех средств артиллерии, которые у него есть. Использует и ствольную, и реактивную», — отметил Евлаш.

По его данным, российские военные 538 раз ударили по позициям украинских защитников и 17 раз использовали авиацию. 64 оккупанта ликвидировали и уничтожили 20 единиц вражеского вооружения и техники: три боевые бронированные машины, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, четыре БпЛА и пять автомобилей, на которых перевозили личный состав и доставляли продукцию, а также установку РЭБ.

Как сообщал Евлаш, единственное за последнее время боевое столкновение состоялось на Лимано-Купянском направлении 24 сентября. Вблизи Белогоровки провели безуспешную атаку подразделения «Шторм-Z».