Сутки под Купянском и Лиманом вновь прошли без боевых столкновений — Евлаш
За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении не произошло ни одного боевого столкновения, при этом войска РФ продолжают интенсивно применять артиллерию, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Ситуация стабильно тяжелая, однако контролируемая. Враг продолжает наносить огневые удары из всех средств артиллерии, которые у него есть. Использует и ствольную, и реактивную», — отметил Евлаш.
По его данным, российские военные 538 раз ударили по позициям украинских защитников и 17 раз использовали авиацию. 64 оккупанта ликвидировали и уничтожили 20 единиц вражеского вооружения и техники: три боевые бронированные машины, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, четыре БпЛА и пять автомобилей, на которых перевозили личный состав и доставляли продукцию, а также установку РЭБ.
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Как сообщал Евлаш, единственное за последнее время боевое столкновение состоялось на Лимано-Купянском направлении 24 сентября. Вблизи Белогоровки провели безуспешную атаку подразделения «Шторм-Z».
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении не произошло ни одного боевого столкновения, при этом войска РФ продолжают интенсивно применять артиллерию, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".