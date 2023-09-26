Live
  • Ср 27.09.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

Сутки под Купянском и Лиманом вновь прошли без боевых столкновений — Евлаш

Происшествия 19:55   26.09.2023
Елена Нагорная
Сутки под Купянском и Лиманом вновь прошли без боевых столкновений — Евлаш

За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении не произошло ни одного боевого столкновения, при этом войска РФ продолжают интенсивно применять артиллерию, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Ситуация стабильно тяжелая, однако контролируемая. Враг продолжает наносить огневые удары из всех средств артиллерии, которые у него есть. Использует и ствольную, и реактивную», — отметил Евлаш.

По его данным, российские военные 538 раз ударили по позициям украинских защитников и 17 раз использовали авиацию. 64 оккупанта ликвидировали и уничтожили 20 единиц вражеского вооружения и техники: три боевые бронированные машины, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, четыре БпЛА и пять автомобилей, на которых перевозили личный состав и доставляли продукцию, а также установку РЭБ.

Читайте также: Авиация РФ била по приграничью Харьковщины и Купянскому району — Генштаб

Как сообщал Евлаш, единственное за последнее время боевое столкновение состоялось на Лимано-Купянском направлении 24 сентября. Вблизи Белогоровки провели безуспешную атаку подразделения «Шторм-Z».

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
26.09.2023, 08:34
Житель Харькова исчез по пути на дачу: объявили розыск
Житель Харькова исчез по пути на дачу: объявили розыск
26.09.2023, 10:58
Авиация РФ била по приграничью Харьковщины и Купянскому району — Генштаб
Авиация РФ била по приграничью Харьковщины и Купянскому району — Генштаб
26.09.2023, 19:18
Главной по науке и образованию на Харьковщине стала профессор ХНУВД
Главной по науке и образованию на Харьковщине стала профессор ХНУВД
26.09.2023, 22:45
Терехов отреагировал на попытки россиян укрепиться на границе Харьковщины
Терехов отреагировал на попытки россиян укрепиться на границе Харьковщины
26.09.2023, 13:03
Высока вероятность обстрелов: Харьковщина готовится к зиме в усиленном режиме
Высока вероятность обстрелов: Харьковщина готовится к зиме в усиленном режиме
26.09.2023, 21:42

Новости по теме:

18:58
Российская авиация нанесла удары вблизи трех сел Харьковщины — Генштаб ВСУ
08:52
Артиллерия, минометы и дрон-камикадзе — Синегубов об обстрелах Харьковщины
20:32
Авиаудар нанесли россияне у села Бологовка Харьковской области – Генштаб ВСУ
14:54
Сейчас враг не проводит активных штурмов на Купянском направлении – военная
19:41
Из артиллерии и минометов рф обстреляла села Харьковщины — Генштаб ВСУ

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сутки под Купянском и Лиманом вновь прошли без боевых столкновений — Евлаш»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 19:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении не произошло ни одного боевого столкновения, при этом войска РФ продолжают интенсивно применять артиллерию, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".