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Доба під Куп’янськом і Лиманом знову минула без бойових зіткнень – Євлаш

Події 19:55   26.09.2023
Олена Нагорна
Доба під Куп’янськом і Лиманом знову минула без бойових зіткнень – Євлаш

Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку не відбулося жодного бойового зіткнення, при цьому війська РФ продовжують інтенсивно застосовувати артилерію, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Ситуація стабільно важка, проте контрольована. Ворог продовжує завдавати вогневих ударів зі всіх засобів артилерії, які в нього є. Використовує і ствольну, і реактивну”, – зазначив Євлаш.

За його даними, російські військові 538 разів вдарили по позиціях українських захисників та 17 разів використали авіацію. 64 окупанти було ліквідовано та знищено 20 одиниць ворожого озброєння та техніки: три бойові броньовані машини, гаубицю “Мста-Б”, гаубицю Д-30, чотири БпЛА та п’ять автомобілів, на яких перевозили особовий склад та доставляли продукцію, а також установку РЕБ.

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Як повідомляв Євлаш, єдине останнім часом бойове зіткнення відбулося на Лимано-Куп’янському напрямку 24 вересня. Поблизу Білогорівки провели безуспішну атаку підрозділи «Шторм-Z».

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 19:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку не відбулося жодного бойового зіткнення, при цьому війська РФ продовжують інтенсивно застосовувати артилерію, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.".