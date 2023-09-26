За вечер харьковские воины уничтожили техники РФ на 7 млн долларов (видео)
На Купянском направлении рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко за вечер поразила 3 единицы российской техники более чем на 7 миллионов долларов.
Технику харьковские бойцы уничтожили с помощью дронов с ночной оптикой, сообщил командир роты Юрий Федоренко.
Среди трофеев харьковских воинов:
— Танк Т-80 БВМ – вооружен пушкой 125 мм с тремя лицами экипажа. Стоимость – 4 миллиона долларов;
— Танк Т-72Б – вооружен пушкой 125 мм с тремя лицами экипажа. Стоимость – 3 миллиона долларов;
— Гаубица Д-30.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 11:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко за вечер поразила 3 единицы российской техники более чем на 7 миллионов долларов.".