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За вечер харьковские воины уничтожили техники РФ на 7 млн долларов (видео)

Общество 11:31   26.09.2023
Виктория Яковенко
За вечер харьковские воины уничтожили техники РФ на 7 млн долларов (видео)

На Купянском направлении рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко за вечер поразила 3 единицы российской техники более чем на 7 миллионов долларов.

Технику харьковские бойцы уничтожили с помощью дронов с ночной оптикой, сообщил командир роты Юрий Федоренко.

Среди трофеев харьковских воинов:

— Танк Т-80 БВМ – вооружен пушкой 125 мм с тремя лицами экипажа. Стоимость – 4 миллиона долларов;
— Танк Т-72Б – вооружен пушкой 125 мм с тремя лицами экипажа. Стоимость – 3 миллиона долларов;
— Гаубица Д-30.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 11:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко за вечер поразила 3 единицы российской техники более чем на 7 миллионов долларов.".