За вечір харківські воїни знищили ворожої техніки на 7 млн доларів (відео)

На Куп’янському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка за вечір вразили 3 одиниці російської техніки на понад 7 мільйонів доларів.

Техніку харківські бійці знищили за допомогою дронів з нічною оптикою, повідомив командир роти Юрій Федоренко.

Серед трофеїв харківських воїнів:

– Танк Т-80 БВМ – озброєний гарматою 125 мм із трьома особами екіпажу. Вартість – 4 мільйони доларів;

– Танк Т-72Б – озброєний гарматою 125 мм із трьома особами екіпажу. Вартість – 3 мільйони доларів;

– Гаубиця Д-30.