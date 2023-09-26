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За вечір харківські воїни знищили ворожої техніки на 7 млн доларів (відео)

Суспільство 11:31   26.09.2023
Вікторія Яковенко
За вечір харківські воїни знищили ворожої техніки на 7 млн доларів (відео)

На Куп’янському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка за вечір вразили 3 одиниці російської техніки на понад 7 мільйонів доларів.

Техніку харківські бійці знищили за допомогою дронів з нічною оптикою, повідомив командир роти Юрій Федоренко.

Серед трофеїв харківських воїнів:

– Танк Т-80 БВМ – озброєний гарматою 125 мм із трьома особами екіпажу. Вартість – 4 мільйони доларів;

– Танк Т-72Б – озброєний гарматою 125 мм із трьома особами екіпажу. Вартість – 3 мільйони доларів;

– Гаубиця Д-30.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 11:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка за вечір вразили 3 одиниці російської техніки на понад 7 мільйонів доларів.".