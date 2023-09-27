«Собрали хороший урожай»: харьковские воины показали свою работу под Бахмутом
В районе Бахмута рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко FPV-дронами уничтожила 4 единицы российской техники.
Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко.
По его словам, защитники попали в:
– ЛАТ (легкий артиллерийский тягач),
– САУ 2с19 «МСТА-С», вооруженная пушкой 152 мм. Стоимость – 1,6 миллиона долларов,
– ЗРК Стрела-10, экипаж – три человека,
– Гаубица Д-30.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Бахмута рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко FPV-дронами уничтожила 4 единицы российской техники.".