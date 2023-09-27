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«Собрали хороший урожай»: харьковские воины показали свою работу под Бахмутом

Общество 15:58   27.09.2023
Виктория Яковенко
«Собрали хороший урожай»: харьковские воины показали свою работу под Бахмутом

В районе Бахмута рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко FPV-дронами уничтожила 4 единицы российской техники.

Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко.

По его словам, защитники попали в:

– ЛАТ (легкий артиллерийский тягач),

– САУ 2с19 «МСТА-С», вооруженная пушкой 152 мм. Стоимость – 1,6 миллиона долларов,

– ЗРК Стрела-10, экипаж – три человека,

– Гаубица Д-30.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Бахмута рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко FPV-дронами уничтожила 4 единицы российской техники.".