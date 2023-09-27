«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом
У районі Бахмута рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка FPV-дронами вразили 4 одиниці російської техніки.
Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко.
За його словами, захисники влучили в:
– ЛАТ (легкий артилерійський тягач),
– САУ 2с19 «МСТА-С», озброєну гарматою 152 мм. Вартість – 1,6 мільйона доларів,
– ЗРК Стріла-10, екіпаж – три особи,
– Гаубиця Д-30.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Бахмута рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка FPV-дронами вразили 4 одиниці російської техніки.".