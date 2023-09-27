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«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом

Суспільство 15:58   27.09.2023
Вікторія Яковенко
«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом

У районі Бахмута  рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка FPV-дронами вразили 4 одиниці російської техніки.

Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко.

За його словами, захисники влучили в:

– ЛАТ (легкий артилерійський тягач),

– САУ 2с19 «МСТА-С», озброєну гарматою 152 мм. Вартість – 1,6 мільйона доларів,

– ЗРК Стріла-10, екіпаж – три особи,

– Гаубиця Д-30.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 15:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Бахмута  рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка FPV-дронами вразили 4 одиниці російської техніки.".