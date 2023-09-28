Дрон с тротилом «посадила» ПВО возле окружной Харькова (видео)
Фото: скриншот
Видео уничтожения «подарка» оккупантов, не достигшего своей цели, опубликовал владелец харьковского гольф-клуба Юрий Сапронов. Дрон «приземлили» на поле для гольфа.
«Позавчера днем наша ПВО «посадила» дрон, летевший вдоль окружной дороги. Он зацепился за деревья в районе 16-й лунки гольф-клуба. Наши гринкиперы вызвали полицию и ГСЧС. Собака погуляла тротил. Так и есть. Спецы подорвали боеприпас дрона на месте», — написал Сапронов в telegram.
Он опубликовал видео уничтожения вражеского беспилотника саперами.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 11:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео уничтожения «подарка» оккупантов, не достигшего своей цели, опубликовал владелец харьковского гольф-клуба Юрий Сапронов. Дрон «приземлили» на поле для гольфа".