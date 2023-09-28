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Дрон с тротилом «посадила» ПВО возле окружной Харькова (видео)

Происшествия 11:34   28.09.2023
Оксана Горун
Дрон с тротилом «посадила» ПВО возле окружной Харькова (видео) Фото: скриншот

Видео уничтожения «подарка» оккупантов, не достигшего своей цели, опубликовал владелец харьковского гольф-клуба Юрий Сапронов. Дрон «приземлили» на поле для гольфа.

«Позавчера днем наша ПВО «посадила» дрон, летевший вдоль окружной дороги. Он зацепился за деревья в районе 16-й лунки гольф-клуба. Наши гринкиперы вызвали полицию и ГСЧС. Собака погуляла тротил. Так и есть. Спецы подорвали боеприпас дрона на месте», — написал Сапронов в telegram.

Он опубликовал видео уничтожения вражеского беспилотника саперами.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 11:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео уничтожения «подарка» оккупантов, не достигшего своей цели, опубликовал владелец харьковского гольф-клуба Юрий Сапронов. Дрон «приземлили» на поле для гольфа".