Дрон с тротилом «посадила» ПВО возле окружной Харькова (видео)

Видео уничтожения «подарка» оккупантов, не достигшего своей цели, опубликовал владелец харьковского гольф-клуба Юрий Сапронов. Дрон «приземлили» на поле для гольфа.

«Позавчера днем наша ПВО «посадила» дрон, летевший вдоль окружной дороги. Он зацепился за деревья в районе 16-й лунки гольф-клуба. Наши гринкиперы вызвали полицию и ГСЧС. Собака погуляла тротил. Так и есть. Спецы подорвали боеприпас дрона на месте», — написал Сапронов в telegram.

Он опубликовал видео уничтожения вражеского беспилотника саперами.