Ночная атака «шахедов» и авиаудары по Харьковщине: Генштаб сообщил подробности

Армия РФ минувшей ночью отправила в небо над Украиной 39 «шахедов», а за сутки нанесла по Харьковской области два авиаудара.

«Сегодня ночью, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский «шахед», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Воздушные силы ВСУ около полуночи информировали о движении нескольких групп ударных «шахедов» с Черного моря в сторону Одесской области. Позже беспилотники фиксировали над Николаевской областью, об опасности предупреждали жителей на Днепропетровщине, Кировоградщине и Винничине. В регионах работало ПВО. В Харьковской области ночная тревога звучала с 02:06 по 02:50. Она была связана не с «шахедами», а с угрозой применения баллистического вооружения.

В течение суток враг наносил по Харьковщине удары авиацией и артиллерией.

«Авиационные удары получили: Бологовка, Кругляковка в Харьковской области, — проинформировал Генштаб. — Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей».

В целом по территории Украины армия РФ нанесла два ракетных, 57 авиационных ударов и более 50 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 26 боестолкновений. При этом на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных действий не вел.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и шести артиллерийским средствам противника», — перечислили в ГШ.