Нічна атака “шахедів” та авіаудари по Харківщині: Генштаб повідомив подробиці

Армія РФ минулої ночі відправила в небо над Україною 39 “шахедів”, а за добу завдала по Харківській області два авіаудари.

“Сьогодні вночі, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 39 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 31 ворожий “шахед“, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб.

Повітряні сили ЗСУ близько півночі інформували про рух кількох груп ударних “шахедів” із Чорного моря в бік Одеської області. Пізніше безпілотники фіксували над Миколаївською областю, про небезпеку попереджали мешканців на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Вінниччині. В регіонах працювала ППО. На Харківщині нічна тривога звучала з 02:06 до 02:50. Вона була пов’язана не з “шахедами”, а з загрозою застосування балістичного озброєння.

Протягом доби ворог завдав по Харківщині ударів авіацією та артилерією.

“Авіаційних ударів зазнали: Бологівка, Кругляківка Харківської області, – поінформував Генштаб. – Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей“.

Загалом по території України армія РФ завдала двох ракетних, 57 авіаційних ударів та понад 50 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 26 бойових зіткнень. При цьому на Куп’янському та Лиманському напрямах противник наступальних дій не вів.

“Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та шести артилерійських засобах противника“, – перерахували в ГШ.