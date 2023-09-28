Дрон із тротилом “посадила” ППО біля окружної Харкова (відео)
Відео знищення “подарунка” окупантів, який не досяг своєї цілі, опублікував власник харківського гольф-клубу Юрій Сапронов. Дрон “приземлили” на полі для гольфу.
“Позавчора вдень наша ППО “посадила” дрон, що летів уздовж окружної дороги. Він зачепився за дерева в районі 16-ї лунки гольф-клубу. Наші грінкіпери викликали поліцію та ДСНС. Собака погуляв тротил. Так і є. Фахівці підірвали боєприпас дрона”, – написав Сапронов у телеграмі.
Він опублікував відео знищення ворожого безпілотника саперами.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 11:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео знищення “подарунка” окупантів, який не досяг своєї цілі, опублікував власник харківського гольф-клубу Юрій Сапронов. Дрон “приземлили” на полі для гольфу".