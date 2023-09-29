Бесплатно подготовиться к НМТ могут старшеклассники в Харькове
В Харькове учащиеся выпускных классов могут поучаствовать в бесплатных вебинарах, которые помогут подготовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ), сообщили в мэрии.
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца приглашает на бесплатные вебинары по украинскому языку, истории Украины, математике, физике и английскому языку, которые пройдут со 2 по 13 октября.
Преподаватели вуза расскажут школьникам о темах и вопросах, которые будут на тестировании, дадут советы, как корректно выполнить задания.
Для участия в вебинарах необходимо заполнить анкету по ссылке.
Также все желающие могут зарегистрироваться и пройти пробный НМТ.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 23:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове учащиеся выпускных классов могут поучаствовать в бесплатных вебинарах, которые помогут подготовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ), сообщили в мэрии.".