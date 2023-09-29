Бесплатно подготовиться к НМТ могут старшеклассники в Харькове

В Харькове учащиеся выпускных классов могут поучаствовать в бесплатных вебинарах, которые помогут подготовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ), сообщили в мэрии.

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца приглашает на бесплатные вебинары по украинскому языку, истории Украины, математике, физике и английскому языку, которые пройдут со 2 по 13 октября.

Преподаватели вуза расскажут школьникам о темах и вопросах, которые будут на тестировании, дадут советы, как корректно выполнить задания.

Для участия в вебинарах необходимо заполнить анкету по ссылке.

Также все желающие могут зарегистрироваться и пройти пробный НМТ.