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Бесплатно подготовиться к НМТ могут старшеклассники в Харькове

Общество 23:34   29.09.2023
Оксана Якушко
Бесплатно подготовиться к НМТ могут старшеклассники в Харькове

В Харькове учащиеся выпускных классов могут поучаствовать в бесплатных вебинарах, которые помогут подготовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ), сообщили в мэрии.

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца приглашает на бесплатные вебинары по украинскому языку, истории Украины, математике, физике и английскому языку, которые пройдут со 2 по 13 октября.

Преподаватели вуза расскажут школьникам о темах и вопросах, которые будут на тестировании, дадут советы, как корректно выполнить задания.

Для участия в вебинарах необходимо заполнить анкету по ссылке.

Также все желающие могут зарегистрироваться и пройти пробный НМТ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 23:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове учащиеся выпускных классов могут поучаствовать в бесплатных вебинарах, которые помогут подготовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ), сообщили в мэрии.".