Безкоштовно підготуватися до НМТ можуть старшокласники у Харкові

У Харкові учні випускних класів можуть взяти участь у безкоштовних вебінарах, які допоможуть підготуватись до національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомили у мерії.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця запрошує на безкоштовні вебінари з української мови, історії України, математики, фізики та англійської мови, які відбудуться з 2 по 13 жовтня.

Викладачі вишу розкажуть школярам про теми і питання, які будуть на тестуванні, дадуть поради, як коректно виконати завдання.

Для участі у вебінарах необхідно заповнити анкету за посиланням.

Також усі бажаючі можуть зареєструватися та пройти пробний НМТ.