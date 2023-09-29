Безкоштовно підготуватися до НМТ можуть старшокласники у Харкові
У Харкові учні випускних класів можуть взяти участь у безкоштовних вебінарах, які допоможуть підготуватись до національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомили у мерії.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця запрошує на безкоштовні вебінари з української мови, історії України, математики, фізики та англійської мови, які відбудуться з 2 по 13 жовтня.
Викладачі вишу розкажуть школярам про теми і питання, які будуть на тестуванні, дадуть поради, як коректно виконати завдання.
Для участі у вебінарах необхідно заповнити анкету за посиланням.
Також усі бажаючі можуть зареєструватися та пройти пробний НМТ.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 23:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові учні випускних класів можуть взяти участь у безкоштовних вебінарах, які допоможуть підготуватись до національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомили у мерії.".