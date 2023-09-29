Станет ли Купянск вторым Бахмутом – ответ военного обозревателя

Россияне в любом случае пойдут в наступление на Купянско-Лиманском направлении. Однако достигнут ли на этом участке фронта оккупанты успеха, прокомментировал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Они не просто так еще прошлым летом начали формировать в своем информационном пространстве такое сравнение, что «Купянск – это будет второй Бахмут». Но создать из Купянска второй Бахмут они не смогут. Они даже маленькое село Синьковка за период своего «большого эпического наступления» не смогли захватить», — сказал в эфире нацмарафона Коваленко.

Однако армия РФ может начать ежедневные обстрелы Купянска. При этом продвижений на этом участке фронта у оккупантов не будет, предположил Коваленко.

«Сам процесс захвата, вообще продвижение по Лимано-Купянскому направлению с выходом на весь левый берег Оскола – нет, такого ресурса у них нет, чтобы провести столь крупную военную операцию», — добавил обозреватель.