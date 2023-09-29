Станет ли Купянск вторым Бахмутом – ответ военного обозревателя
Россияне в любом случае пойдут в наступление на Купянско-Лиманском направлении. Однако достигнут ли на этом участке фронта оккупанты успеха, прокомментировал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Они не просто так еще прошлым летом начали формировать в своем информационном пространстве такое сравнение, что «Купянск – это будет второй Бахмут». Но создать из Купянска второй Бахмут они не смогут. Они даже маленькое село Синьковка за период своего «большого эпического наступления» не смогли захватить», — сказал в эфире нацмарафона Коваленко.
Однако армия РФ может начать ежедневные обстрелы Купянска. При этом продвижений на этом участке фронта у оккупантов не будет, предположил Коваленко.
«Сам процесс захвата, вообще продвижение по Лимано-Купянскому направлению с выходом на весь левый берег Оскола – нет, такого ресурса у них нет, чтобы провести столь крупную военную операцию», — добавил обозреватель.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 11:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне в любом случае пойдут в наступление на Купянско-Лиманском направлении. Однако достигнут ли на этом участке фронта оккупанты успеха, прокомментировал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".