Чи стане Куп’янськ другим Бахмутом – відповідь військового оглядача
Росіяни в будь-якому разі підуть в наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Однак чи досягнуть на цій ділянці фронту окупанти успіху, прокоментував військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
«Вони не просто так ще з минулого літа почали формувати в своєму інформаційному просторі таке порівняння, що «Куп’янськ – це буде другий Бахмут». Але створити з Куп’янська другий Бахмут вони не зможуть. Вони навіть маленьке село Синьківка за період свого «великого епічного наступу» не змогли захопити», – сказав в етері нацмарафону Коваленко.
При цьому армія РФ може розпочати щоденні обстріли Куп’янська. Однак просувань на цій ділянці фронту в окупантів, не буде, припустив Коваленко.
«Сам процес захоплення, взагалі просування по Лимано-Куп’янському напрямку з виходом на весь лівий берег Осколу – ні, такого ресурсу в них немає, щоб провести таку велику військову операцію», – додав оглядач.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 11:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни в будь-якому разі підуть в наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Однак чи досягнуть на цій ділянці фронту окупанти успіху, прокоментував військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".