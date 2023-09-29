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Синєгубов розповів, де на Харківщині фіксують ворожі ДРГ

Події 10:16   29.09.2023
Оксана Горун
Синєгубов розповів, де на Харківщині фіксують ворожі ДРГ

Диверсійно-розвідувальні групи росіян переходять кордон не лише поблизу Куп’янського району, а й на півночі області. “Ця робота триває постійно”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону.

Ми постійно стикаємося з тим, що ворог намагається десь промацувати наші позиції та, можливо, якісь слабкі місця у фортифікаційних спорудах тощо. І дійсно періодично він висуває до нас диверсійні групи, але більшість із них вчасно виявляється нашими військовими, знищується. Були факти, що брали в полон російських військових тощо. Ця робота постійна – ми фіксуємо (ДРГ – Ред.) й на Богодухівському напрямку, на півночі нашої області, на північно-східному, на Вовчанському напрямку“, – перерахував Синєгубов.

Він також зазначив, що Куп’янський напрямок продовжує залишатися для ворога пріоритетним для наступу.

“Так, трохи стало тихіше. Але тихіше фронті. Чому? Тому що наші Збройні сили нанесли максимальне ураження ворогові. За нашою інформацією, він усе ж таки проводить там ротацію – заміну підрозділів, щоб відновити свої наступальні дії. Ми бачимо, що вони все ж таки накопичують сили, щоб відновити свої наступи”, – сказав начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 10:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Диверсійно-розвідувальні групи росіян переходять кордон не лише поблизу Куп’янського району, а й на півночі області. “Ця робота триває постійно”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону".