Синегубов рассказал, где на Харьковщине фиксируют вражеские ДРГ
Диверсионно-разведывательные группы россиян переходят границу не только вблизи Купянского района, но и на севере области. «Эта работа продолжается постоянно», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Мы постоянно сталкиваемся с тем, что враг пытается где-то прощупывать наши позиции и, возможно, какие-то слабые места в фортификационных сооружениях и т.д. И действительно, периодически он выдвигает к нам диверсионные группы, но большинство из них вовремя выявляются нашими военными, уничтожаются. Были факты пленения российских военных и т.д. Эта работа постоянная – мы фиксируем (ДРГ — Ред.) и на Богодуховском направлении, на севере нашей области, на северо-восточном, на Волчанском направлении», — перечислил Синегубов.
Он также отметил, что Купянское направление продолжает оставаться для врага приоритетным для наступления.
«Да, немного стало тише. Но тише на фронте. Почему? Потому что наши вооруженные силы нанесли максимальное поражение врагу. По нашей информации, он все же проводит там ротацию – замену подразделений, чтобы возобновить свои наступательные действия. Мы видим, что они все же скапливают силы, чтобы возобновить свои наступления», — сказал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Диверсионно-разведывательные группы россиян переходят границу не только вблизи Купянского района, но и на севере области. «Эта работа продолжается постоянно», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона".