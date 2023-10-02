Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🔴

Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах

Общество 12:47   02.10.2023
Виктория Яковенко
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах Фото: Харьковский горсовет

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные о мониторинге цен в Харькове на овощи нового урожая.

В супермаркетах розничные цены в среднем составляют: на картофель – 9,4 грн/кг, лук репчатый – 13,1 грн/кг, морковь – 8,5 грн/кг, свеклу – 9,6 грн/кг, капусту белокочанную – 8,1 грн/кг.

На рынках картофель в среднем стоит 10,2 грн/кг, лук – 15,75 грн/кг, морковь – 11,2 грн/кг, свекла – 11,5 грн/кг, капуста белокочанная – 10,25 грн/кг.

В мэрии отметили, что с начала сентября на рынках снизились цены на картофель (-21%), морковь (-29%), свеклу (-28%) и капусту (-18%). В то же время возросла стоимость репчатого лука (+2%).

По оптовым ценам харьковчане могут приобрести овощи на специализированных площадках, напомнили в мэрии.

01

03
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
02.10.2023, 11:47
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
02.10.2023, 12:43
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
02.10.2023, 09:09
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
02.10.2023, 08:44
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах
В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах
02.10.2023, 13:52

Новости по теме:

12:42
Запасы на зиму: цены на морковь, картофель, капусту, лук и свеклу в Харькове
14:11
Харьковские кадеты-лучники стали призерами Всеукраинского турнира
12:06
Харьковская лучница стала серебряным призером турнира в Киеве
20:06
У Харкові відбувся всеукраїнський турнір зі стрільби з лука
15:01
Харьковские лучники выиграли две награды Кубка Европы

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 12:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные о мониторинге цен в Харькове на овощи нового урожая.".