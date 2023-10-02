Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные о мониторинге цен в Харькове на овощи нового урожая.

В супермаркетах розничные цены в среднем составляют: на картофель – 9,4 грн/кг, лук репчатый – 13,1 грн/кг, морковь – 8,5 грн/кг, свеклу – 9,6 грн/кг, капусту белокочанную – 8,1 грн/кг.

На рынках картофель в среднем стоит 10,2 грн/кг, лук – 15,75 грн/кг, морковь – 11,2 грн/кг, свекла – 11,5 грн/кг, капуста белокочанная – 10,25 грн/кг.

В мэрии отметили, что с начала сентября на рынках снизились цены на картофель (-21%), морковь (-29%), свеклу (-28%) и капусту (-18%). В то же время возросла стоимость репчатого лука (+2%).

По оптовым ценам харьковчане могут приобрести овощи на специализированных площадках, напомнили в мэрии.