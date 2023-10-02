Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Фото: Харьковский горсовет
Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные о мониторинге цен в Харькове на овощи нового урожая.
В супермаркетах розничные цены в среднем составляют: на картофель – 9,4 грн/кг, лук репчатый – 13,1 грн/кг, морковь – 8,5 грн/кг, свеклу – 9,6 грн/кг, капусту белокочанную – 8,1 грн/кг.
На рынках картофель в среднем стоит 10,2 грн/кг, лук – 15,75 грн/кг, морковь – 11,2 грн/кг, свекла – 11,5 грн/кг, капуста белокочанная – 10,25 грн/кг.
В мэрии отметили, что с начала сентября на рынках снизились цены на картофель (-21%), морковь (-29%), свеклу (-28%) и капусту (-18%). В то же время возросла стоимость репчатого лука (+2%).
По оптовым ценам харьковчане могут приобрести овощи на специализированных площадках, напомнили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 12:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные о мониторинге цен в Харькове на овощи нового урожая.".