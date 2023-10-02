Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах
Фото: Харківська міськрада
Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін в Харкові на овочі нового врожаю.
В супермаркетах роздрібні ціни в середньому становлять: на картоплю – 9,4 грн/кг, цибулю ріпчасту – 13,1 грн/кг, моркву – 8,5 грн/кг, буряк – 9,6 грн/кг, капусту білокачанну – 8,1 грн/кг.
На ринках картопля в середньому коштує 10,2 грн/кг, цибуля – 15,75 грн/кг, морква – 11,2 грн/кг, буряк – 11,5 грн/кг, капуста білокачанна – 10,25 грн/кг.
У мерії зазначили, що з початку вересня на ринках знизилися ціни на картоплю (-21%), моркву (-29%), буряк (-28%) та капусту (-18%). Водночас зросла вартість ріпчастої цибулі (+2%).
За оптовими цінами харків’яни можуть придбати овочі на спеціалізованих майданчиках, нагадали в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 12:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін в Харкові на овочі нового врожаю.".