Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🔴

Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах

Суспільство 12:47   02.10.2023
Вікторія Яковенко
Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах Фото: Харківська міськрада

Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін в Харкові на овочі нового врожаю.

В супермаркетах роздрібні ціни в середньому становлять: на картоплю – 9,4 грн/кг, цибулю ріпчасту – 13,1 грн/кг, моркву – 8,5 грн/кг, буряк – 9,6 грн/кг, капусту білокачанну – 8,1 грн/кг.

На ринках картопля в середньому коштує 10,2 грн/кг, цибуля – 15,75 грн/кг, морква – 11,2 грн/кг, буряк – 11,5 грн/кг, капуста білокачанна – 10,25 грн/кг.

У мерії зазначили, що з початку вересня на ринках знизилися ціни на картоплю (-21%), моркву (-29%), буряк (-28%) та капусту (-18%). Водночас зросла вартість ріпчастої цибулі (+2%).

За оптовими цінами харків’яни можуть придбати овочі на спеціалізованих майданчиках, нагадали в мерії.

01

03
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Ціни в Харкові: у мерії повідомили, скільки коштують яйця та крупи

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення
Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення
02.10.2023, 13:38
Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху
Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху
02.10.2023, 13:33
Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)
Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)
02.10.2023, 13:07
Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах
Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Синєгубов повідомив подробиці ракетної атаки по околиці Харкова
Синєгубов повідомив подробиці ракетної атаки по околиці Харкова
02.10.2023, 11:47
Під Харковом військові відбили територію у ворога, щоб полагодити водогін
Під Харковом військові відбили територію у ворога, щоб полагодити водогін
02.10.2023, 13:03

Новини за темою:

12:42
Запаси на зиму: ціни на моркву, картоплю, капусту, цибулю та буряк у Харкові

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 12:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін в Харкові на овочі нового врожаю.".