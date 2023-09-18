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Ціни в Харкові: у мерії повідомили, скільки коштують яйця та крупи

Економіка 11:01   18.09.2023
Оксана Горун
Ціни в Харкові: у мерії повідомили, скільки коштують яйця та крупи

У Харкові промоніторили ціни на деякі продукти харчування. Про результати інформує Харківська міськрада.

“Гречана крупа у середньому коштує 47 грн/кг, рисова довгозерниста – 66 грн/кг, рисова круглозерниста – 61 грн/кг, пшоно – 33 грн/кг, манна крупа – 26 грн/кг. Ціни на курячі яйця на ринках та в супермаркетах становлять від 40 до 57 грн/10 шт“, – навела дані департаменту адмінпослуг та споживчого ринку пресслужба Харківської міськради.

Там також зазначили, що ціни суттєво відрізняються – залежно від виробника, упаковування, обробки тощо.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові промоніторили ціни на деякі продукти харчування. Про результати інформує Харківська міськрада".