Ціни в Харкові: у мерії повідомили, скільки коштують яйця та крупи
У Харкові промоніторили ціни на деякі продукти харчування. Про результати інформує Харківська міськрада.
“Гречана крупа у середньому коштує 47 грн/кг, рисова довгозерниста – 66 грн/кг, рисова круглозерниста – 61 грн/кг, пшоно – 33 грн/кг, манна крупа – 26 грн/кг. Ціни на курячі яйця на ринках та в супермаркетах становлять від 40 до 57 грн/10 шт“, – навела дані департаменту адмінпослуг та споживчого ринку пресслужба Харківської міськради.
Там також зазначили, що ціни суттєво відрізняються – залежно від виробника, упаковування, обробки тощо.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові промоніторили ціни на деякі продукти харчування. Про результати інформує Харківська міськрада".