Live
  • Пн 18.09.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🟢

Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы

Общество 11:01   18.09.2023
Оксана Горун
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы

В Харькове промониторили цены на некоторые продукты питания. О результатах информирует Харьковский горсовет.

«Гречневая крупа в среднем стоит 47 грн/кг, рисовая длиннозернистая – 66 грн/кг, рисовая круглозернистая – 61 грн/кг, пшено – 33 грн/кг, манная крупа – 26 грн/кг. Цены на куриные яйца на рынках и супермаркетах составляют от 40 до 57 грн/10 шт.», — привела данные департамента админуслуг и потребительского рынка пресс-служба Харьковского горсовета.

Там также отметили, что цены существенно разнятся — в зависимости от производителя, упаковки, обработки и так далее.

Читайте также: Цены на Харьковщине: овощи подешевели, мясо и рыба – выросли в цене

Автор: Оксана Горун
Популярно
Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко
Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко
18.09.2023, 11:45
Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
18.09.2023, 11:44
ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении
ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении
18.09.2023, 11:18
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
18.09.2023, 08:05
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
18.09.2023, 11:01
Пытал током жителей Балаклеи: оккупанту объявили подозрение (фото)
Пытал током жителей Балаклеи: оккупанту объявили подозрение (фото)
18.09.2023, 12:19

Новости по теме:

22:01
В понедельник и вторник в части Харькова не будет ходить транспорт
21:27
Цены на Харьковщине: овощи подешевели, мясо и рыба — выросли в цене
12:22
После ремонта на проспекте Гагарина снова открыли проезд для транспорта
12:05
Молодогвардейцев в Харькове не могут демонтировать: в мэрии пояснили почему
13:56
На Северную Салтовку возвращаются магазины, аптеки, СТО и парикмахерские

  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове промониторили цены на некоторые продукты питания. О результатах информирует Харьковский горсовет".