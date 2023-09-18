Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
В Харькове промониторили цены на некоторые продукты питания. О результатах информирует Харьковский горсовет.
«Гречневая крупа в среднем стоит 47 грн/кг, рисовая длиннозернистая – 66 грн/кг, рисовая круглозернистая – 61 грн/кг, пшено – 33 грн/кг, манная крупа – 26 грн/кг. Цены на куриные яйца на рынках и супермаркетах составляют от 40 до 57 грн/10 шт.», — привела данные департамента админуслуг и потребительского рынка пресс-служба Харьковского горсовета.
Там также отметили, что цены существенно разнятся — в зависимости от производителя, упаковки, обработки и так далее.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове промониторили цены на некоторые продукты питания. О результатах информирует Харьковский горсовет".