Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы

В Харькове промониторили цены на некоторые продукты питания. О результатах информирует Харьковский горсовет.

«Гречневая крупа в среднем стоит 47 грн/кг, рисовая длиннозернистая – 66 грн/кг, рисовая круглозернистая – 61 грн/кг, пшено – 33 грн/кг, манная крупа – 26 грн/кг. Цены на куриные яйца на рынках и супермаркетах составляют от 40 до 57 грн/10 шт.», — привела данные департамента админуслуг и потребительского рынка пресс-служба Харьковского горсовета.

Там также отметили, что цены существенно разнятся — в зависимости от производителя, упаковки, обработки и так далее.