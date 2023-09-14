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Цены на Харьковщине: овощи подешевели, мясо и рыба — выросли в цене

Общество 21:27   14.09.2023
Елена Нагорная
Цены на Харьковщине: овощи подешевели, мясо и рыба — выросли в цене

В августе цены в Харьковской области в сравнении с июлем снизились на 1,8%, а с начала года выросли на 3%, информируют в ГУ статистики в Харьковской области.

По версии ведомства, цены на продукты в августе были ниже июльских на 4,4%, в первую очередь благодаря удешевлению овощей на 40,3%.

Также снизились цены на подсолнечное масло (на 4,8%), яйца (на 4,3%), масло (на 4,2%), хлеб и хлебопродукты (на 1,8%), сыр и творог (на 1,8%), молоко (на 1,6%), фрукты (на 1%) и безалкогольные напитки (на 0,8%).

В то же время подорожал сахар (на 3,1%), мясо и мясопродукты (на 0,7%), рыба и продукты из рыбы (на 0,4%).

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Цены на табачные изделия выросли на 2,5%, алкогольные напитки — на 0,4%. Обувь подешевела на 0,8%, одежда — на 0,4%. Из-за подорожания топлива и масел на 5,8% цены на транспорт выросли на 2,4%.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 21:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В августе цены в Харьковской области в сравнении с июлем снизились на 1,8%, а с начала года выросли на 3%, информируют в ГУ статистики в Харьковской области.".