Запасы на зиму: цены на морковь, картофель, капусту, лук и свеклу в Харькове
Харьковчане начинают запасаться овощами и фруктами длительного хранения на осенне-зимний период. В мэрии Харькова провели мониторинг цен в четырех сетях супермаркетов и на девяти рынках.
По данным Харьковского горсовета, в супермаркетах розничные цены на овощи в среднем составляют: на картофель – 12 грн/кг, лук – 12,9 грн/кг, морковь – 11,3 грн/кг, свеклу – 10,6 грн/кг, капусту белокочанную – 9,9 грн /кг.
На рынках картофель нового урожая стоит в среднем 13 грн/кг, лук – 15,4 грн/кг, морковь – 15,8 грн/кг, свекла – 16,1 грн/кг, капуста – 12,6 грн/кг.
Купить овощи по оптовым ценам можно на специализированных площадках. В частности, такая есть на территории Конного рынка. Здесь цены на овощи ниже, чем на рынках в среднем на 15-20%, отметили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане начинают запасаться овощами и фруктами длительного хранения на осенне-зимний период. В мэрии Харькова провели мониторинг цен в четырех сетях супермаркетов и на девяти рынках.".