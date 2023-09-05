Запасы на зиму: цены на морковь, картофель, капусту, лук и свеклу в Харькове

Харьковчане начинают запасаться овощами и фруктами длительного хранения на осенне-зимний период. В мэрии Харькова провели мониторинг цен в четырех сетях супермаркетов и на девяти рынках.

По данным Харьковского горсовета, в супермаркетах розничные цены на овощи в среднем составляют: на картофель – 12 грн/кг, лук – 12,9 грн/кг, морковь – 11,3 грн/кг, свеклу – 10,6 грн/кг, капусту белокочанную – 9,9 грн /кг.

На рынках картофель нового урожая стоит в среднем 13 грн/кг, лук – 15,4 грн/кг, морковь – 15,8 грн/кг, свекла – 16,1 грн/кг, капуста – 12,6 грн/кг.

Купить овощи по оптовым ценам можно на специализированных площадках. В частности, такая есть на территории Конного рынка. Здесь цены на овощи ниже, чем на рынках в среднем на 15-20%, отметили в мэрии.