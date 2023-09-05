Запаси на зиму: ціни на моркву, картоплю, капусту, цибулю та буряк у Харкові

Харків’яни починають запасатися овочами та фруктами тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У мерії Харкова провели моніторинг цін у чотирьох мережах супермаркетів та на дев’яти ринках.

За даними Харківської міськради, у супермаркетах роздрібні ціни на овочі в середньому становлять: на картоплю – 12 грн/кг, цибулю – 12,9 грн/кг, моркву – 11,3 грн/кг, буряк – 10,6 грн/кг, капусту білокачанну – 9,9 грн/кг.

На ринках картопля нового врожаю коштує в середньому 13 грн/кг, цибуля – 15,4 грн/кг, морква – 15,8 грн/кг, буряк – 16,1 грн/кг, капуста – 12,6 грн/кг.

Придбати овочі за оптовими цінами можна на спеціалізованих майданчиках. Зокрема, такий є на території Кінного ринку. Тут ціни на овочі нижче ніж на ринках у середньому на 15-20 %, зазначили в мерії.