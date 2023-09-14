Ціни на Харківщині: овочі подешевшали, м’ясо та риба – зросли в ціні
У серпні ціни на Харківщині порівняно з липнем знизилися на 1,8%, а з початку року зросли на 3%, інформують у ГУ статистики у Харківській області.
За версією відомства, ціни на продукти у серпні були менші від липневих на 4,4%, у першу чергу завдяки здешевшанню овочів на 40,3%.
Також знизились ціни на соняшникову олію (на 4,8%), яйця (на 4,3%), масло (на 4,2%), хліб і хлібопродукти (на 1,8%), сир і м’який сир (на 1,8%), молоко (на 1,6%), фрукти (на 1%), безалкогольні напої (на 0,8%).
Водночас подорожчав цукор (на 3,1%), м’ясо та м’ясопродукти (на 0,7%), риба та продукти з риби (на 0,4%).
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Ціни на тютюнові вироби зросли на 2,5%, алкогольні напої – на 0,4%. Взуття подешевшало на 0,8%, одяг – на 0,4%. Через подорожчання палива та мастил на 5,8% ціни на транспорт зросли на 2,4%.
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Ви читали новину: «Ціни на Харківщині: овочі подешевшали, м’ясо та риба – зросли в ціні»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 21:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У серпні ціни на Харківщині порівняно з липнем знизилися на 1,8%, а з початку року зросли на 3%, інформують у ГУ статистики у Харківській області.".