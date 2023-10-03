Годовщина деоккупации Боровой: в поселке вспомнили, как это было (видео)

3 октября 2022 года воины ВСУ освободили поселок Боровая Харьковской области от российских оккупантов.

Видео, как местные жители встречали украинских защитников, опубликовали в Боровском поселковом совете.

«Это был легендарный, долгожданный, незабываемый день освобождения, свободы, искренней радости и счастья. И боровчане легендарно встречали освободителей», — отметили в поселковом совете.

Там также поблагодарили воинов за «светлый день в истории Боровщины».

«Поздравляем боровчан с праздником – с Днем освобождения Боровой! Коварный враг все еще пытается нас запугать, продолжает терроризировать обстрелами, препятствует восстановлению и развитию, но мы на своей земле, мы верим в победу, поддерживаем ВСУ и точно знаем – все будет хорошо, все будет Украина», – отметили в поселковом совете.

Видео: Алена Власова