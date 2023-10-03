Годовщина деоккупации Боровой: в поселке вспомнили, как это было (видео)
3 октября 2022 года воины ВСУ освободили поселок Боровая Харьковской области от российских оккупантов.
Видео, как местные жители встречали украинских защитников, опубликовали в Боровском поселковом совете.
«Это был легендарный, долгожданный, незабываемый день освобождения, свободы, искренней радости и счастья. И боровчане легендарно встречали освободителей», — отметили в поселковом совете.
Там также поблагодарили воинов за «светлый день в истории Боровщины».
«Поздравляем боровчан с праздником – с Днем освобождения Боровой! Коварный враг все еще пытается нас запугать, продолжает терроризировать обстрелами, препятствует восстановлению и развитию, но мы на своей земле, мы верим в победу, поддерживаем ВСУ и точно знаем – все будет хорошо, все будет Украина», – отметили в поселковом совете.
Видео: Алена Власова
Читайте также: В Купянске-Узловом на Харьковщине отметили годовщину деоккупации (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Годовщина деоккупации Боровой: в поселке вспомнили, как это было (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября 2022 года воины ВСУ освободили поселок Боровая Харьковской области от российских оккупантов.".