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Річниця деокупації Борової: у селищі згадали, як це було (відео)

Суспільство 12:52   03.10.2023
Вікторія Яковенко
Річниця деокупації Борової: у селищі згадали, як це було (відео)

3 жовтня 2022 року воїни ЗСУ звільнили селище Борова на Харківщині від російських окупантів.

Відео, як місцеві жителі зустрічали українських захисників опублікували в Борівській селищній раді.

«Це був легендарний, довгоочікуваний, омріяний, незабутній день звільнення, свободи, щирої радості і щастя. І борівчани легендарно зустрічали визволителів», – зазначили у селищній раді.

Там також подякували воїнам за «світлий день в історії Борівщини».

«Вітаємо борівчан зі святом – з Днем визволення Борової! Підступний ворог все ще намагається нас залякати, продовжує тероризувати обстрілами, перешкоджає відбудові і розвитку, але ми на своїй землі, ми віримо в перемогу, підтримуємо ЗСУ і точно знаємо – все буде добре, все буде Україна», – зазначили у селищній раді.

Відео: Альона Власова

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 12:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 жовтня 2022 року воїни ЗСУ звільнили селище Борова на Харківщині від російських окупантів.".