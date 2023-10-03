Річниця деокупації Борової: у селищі згадали, як це було (відео)

3 жовтня 2022 року воїни ЗСУ звільнили селище Борова на Харківщині від російських окупантів.

Відео, як місцеві жителі зустрічали українських захисників опублікували в Борівській селищній раді.

«Це був легендарний, довгоочікуваний, омріяний, незабутній день звільнення, свободи, щирої радості і щастя. І борівчани легендарно зустрічали визволителів», – зазначили у селищній раді.

Там також подякували воїнам за «світлий день в історії Борівщини».

«Вітаємо борівчан зі святом – з Днем визволення Борової! Підступний ворог все ще намагається нас залякати, продовжує тероризувати обстрілами, перешкоджає відбудові і розвитку, але ми на своїй землі, ми віримо в перемогу, підтримуємо ЗСУ і точно знаємо – все буде добре, все буде Україна», – зазначили у селищній раді.

Відео: Альона Власова