Річниця деокупації Борової: у селищі згадали, як це було (відео)
3 жовтня 2022 року воїни ЗСУ звільнили селище Борова на Харківщині від російських окупантів.
Відео, як місцеві жителі зустрічали українських захисників опублікували в Борівській селищній раді.
«Це був легендарний, довгоочікуваний, омріяний, незабутній день звільнення, свободи, щирої радості і щастя. І борівчани легендарно зустрічали визволителів», – зазначили у селищній раді.
Там також подякували воїнам за «світлий день в історії Борівщини».
«Вітаємо борівчан зі святом – з Днем визволення Борової! Підступний ворог все ще намагається нас залякати, продовжує тероризувати обстрілами, перешкоджає відбудові і розвитку, але ми на своїй землі, ми віримо в перемогу, підтримуємо ЗСУ і точно знаємо – все буде добре, все буде Україна», – зазначили у селищній раді.
Відео: Альона Власова
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 12:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 жовтня 2022 року воїни ЗСУ звільнили селище Борова на Харківщині від російських окупантів.".