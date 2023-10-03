Миллиарды для ВСУ: получит ли Украина деньги от США — мнения экспертов

Исключение финансирования для Украины из временного бюджета США на ближайшие 45 дней вызвало панические настроения в информационном пространстве. Что за интриги происходят в Конгрессе США и как Украина оказалась в них «камнем преткновения», объясняют журналисты-международники и политологи.

«50 лет наблюдаю в конце сентября за «банкротством Америки»

«Шантаж шатдауном», который происходил в Конгрессе США последние несколько недель, — вовсе не эксклюзивная ситуация для местной политики. «Выторговать» что-то для себя, угрожая оставить правительство (а также силовиков и транспортников) без финансирования, — излюбленная тактика как демократов, так и республиканцев. Кто ее применяет, зависит от того, «чей» сегодня Белый дом, спикер и большинство в Конгрессе.

«50 лет я уже наблюдаю в конце сентября за одним и тем же зрелищем: «банкротство Америки», — говорит политолог Андрей Пионтковский, начинавший свою деятельность еще во времена СССР, а в 2016 году эмигрировавший в США из-за политического преследования в РФ. — Подсчитывается, сколько дней, сколько часов осталось до банкротства. Советская пропаганда с восторгом пишет. Потом уже Советский Союз умер – российская пропаганда подхватывает эту тему. До 30 сентября, по закону, они должны утвердить параметры бюджета на следующий год. И, конечно же, отчаянная борьба за деньги, за приоритеты, за финансирование между Республиканской и Демократической партиями идет до последнего момента. И обе они шантажируют друг друга: если вы не согласитесь, тогда будет банкротство. Между прочим, 10 раз банкротство было. Два месяца госслужащие не получали зарплату, потом как-то вожди республиканской и демократической партий договаривались. То же самое было здесь».

Нюансом нынешних «торгов» стало то, что ведущие издания США уже называют «расколом в Республиканской партии». Большинство республиканцев в Палате представителей США — крайне незначительное. У них 222 голоса — на 10 больше, чем у демократов. При этом внутри этих 222 есть отдельная группа «трампистов», которую часто называют «МАГА» (от англ. «MAGA» — сокращенного лозунга Трампа «Make America Great Again»). Эта незначительная по количеству группа получила «золотую акцию» — без них республиканцам не хватает голосов. Такой расклад сил позволяет немногочисленным «трампистам» частенько диктовать свои условия большинству в своей партии. Наиболее ярко это проявилось во время выборов спикера Палаты представителей Конгресса. Они проходили беспрецедентно долго — потребовалось аж 15 раундов. Представителю республиканцев Кевину Маккарти не хватало голосов — при том, что формально у партии было большинство. Все же избраться он смог, лишь пойдя на соглашение с «трампистами». И в итоге — вначале их заложником стал сам спикер, а в дальнейшем — и те решения, на которые он может повлиять.

«Несмотря на то, что большинство республиканцев в палате представителей все еще выступает за дальнейшую помощь Украине в войне с РФ и здесь существует так называемый двухпартийный консенсус, спикер палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти зависит от республиканцев-«трампистов». Ведь во время своего избрания на должность он заключил с ними политическое соглашение, которое не позволяет ему действовать даже в пользу существующего большинства», — поясняет украинский журналист и политолог Виталий Портников.

Демократов поставили перед выбором между Америкой и Украиной

Впрочем, договоренность Маккарти с МАГА явно «развалилась» в минувшие выходные, когда при его непосредственном участии конгрессмены все же приняли временное финансирование для правительства.

«Маккарти осуществил «мастерский кидок». Он разыгрывал партию единолично. И даже его ближайшие соратники, по всей видимости, не подозревали, куда эта «многоходовочка» ведет», — считает уроженец Харькова и бывший советский разведчик в вашингтонской резидентуре КГБ, а сейчас — гражданин США Юрий Швец.

По мнению Швеца, Маккарти специально предлагал и даже «пускал в работу» множество различных вариантов решений для продолжения финансирования правительства. Некоторые из них включали деньги для Украины, некоторые — нет. Был даже вариант с 12-ю различными документами на рассмотрение. Целью этой бурной деятельности было — показать, что он исчерпал все возможности в поисках компромисса.

«И тогда он вступает за закрытыми дверями в переговоры с демократами. И говорит: мы принимаем один закон, как вы и хотели, оставляем все ваши пожелания. Но вы должны мне дать как бы «отмазку», чем я буду отбиваться от своих товарищей по Республиканской партии. Это Украина. Нужно принести в жертву Украину», — описал Швец свою версию событий, временно оставивших Украину без финансирования США.

По сути, демократов в Конгрессе поставили перед выбором между Америкой и Украиной, считает Швец.

«Демократы, чтобы спасти страну от этого банкротства, пошли на невключение (на чем настаивали «трамписты») дополнительного финансирования (для Украины — Ред.) на будущий год в это промежуточное соглашение», — подтверждает такую интерпретацию произошедшего Пионтковский.

«Нужно создать ад, хаос – и свалить это все на Байдена»

При этом ожидаемо оказалось, что целью «трампистов» на самом деле было вовсе не лишение Украины финансовой помощи. Точнее — не только оно. Решение, которое в итоге приняли, вызвало у МАГА «истерику», утверждает Швец. Ведь они не смогли добиться цели, поставленной Трампом, — шатдауна и хаоса в США.

«Зачем ему (Трампу — Ред.) это нужно? По личным соображениям. Он люто ненавидит Байдена, администрацию Байдена. Месть – вот главная движущая сила этого человека. Второе – ему нужно спасаться от тюрьмы. Для этого ему по зарез нужно выиграть президентские выборы. И для этого нужно создать максимально плохую обстановку в США – в надежде, что это ударит по Байдену, по демократам. В идеале – хаос. Нужно создать ад, хаос – и свалить это все на Байдена. И на этой волне поднять свой электорат», – поясняет цели экс-президента США Швец.

Недовольство «трампистов» решением о временном финансировании (даже без Украины в нем) уже вылилось в открытый конфликт со спикером Маккарти. Сейчас, по сообщениям Politico, «трамписты» угрожают выразить недоверие спикеру, а он сам ищет союза с демократами для продления полномочий.

«Байден связал свою политическую судьбу с вопросом о поддержке Украины»

Лишат ли такие внутриполитические баталии Украину финансирования в дальнейшем? Большинство экспертов сходится на ответе: нет. Впрочем, очевидно, что Украина теперь будет постоянным предметом политического торга в США — до самых выборов.

«Байден и лидеры демократической партии очень решительно заявили, что отдельное соглашение (о финансировании для Украины — Ред.) будет принято, что спикер палаты это обещал. Но дело не в том, что спикер обещал. А в том, что в палате представителей при всех этих «обезьяньих упражнениях» «трампистов» есть устройчивое проукраинское большинство, — говорит Андрей Пионтковский. — «За» – все демократы и половина республиканцев. Так что ничто в финансовом плане Украине не угрожает – при этом составе Конгресса, который будет находиться в Капитолии до 9 января 2025 года. А президент Байден – до 21 января 2025 года. В этом составе исполнительной и законодательной власти никаких угроз сокращения помощи Украине нет».

Того же мнения придерживается и Юрий Швец. Более того — он уверен, что у президента Байдена нет иного выбора, кроме как добиться выделения финансирования для Украины. На кону стоит его политическое будущее.

«Байден выступил с жесткими высказываниями – прямолинейными, безо всякой дипломатии. Он заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку США. Вот его прямые слова: «Я могу заверить Украину, что мы добьемся своего, что мы сделаем это. Я хочу заверить наших союзников, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не уйдем». США – это страна, где каждое слово на вес золота. И просто так обещаниями на кануне президентской кампании политики здесь не бросаются. Это очень жесткое заявление, которое свидетельствует о том, что Байден связал свою предвыборную кампанию и вообще свою администрацию торжественным обещанием, он связал свою политическую судьбу с вопросом о поддержке Украины», — подчеркнул Швец.

Деньги для Украины могут «выбивать порциями»

При этом так же очевидно и другое — каждое выделение средств для Украины станет предметом политического торга между демократами и республиканцами.

«Тема войны России против Украины становится не просто темой американской политики, но и предвыборным сюжетом. На что и рассчитывал президент РФ Владимир Путин, когда принял решение о затягивании войны, по крайней мере, до президентских выборов в США», — считает Виталий Портников.

По его мнению, с каждой неделей предвыборной гонки эта ситуация будет ухудшаться.

«Уже сейчас и администрации президента США, и Украине нужно думать о том, как действовать в критической ситуации, которая может возникнуть с финансовыми ресурсами, если республиканцы поставят вопросы помощи Украине в центр своей конфронтации с демократами и сделают его важным сюжетом предвыборной кампании», — отметил Портников.

По мнению Швеца, в ближайшей перспективе демократы пойдут на «выбивание денег порциями» — небольшими суммами, но чаще. Но ситуация может измениться в лучшую сторону для Украины и радикально: в случае, если раскол Республиканской партии дойдет до логического завершения, и «здравое большинство» республиканцев в Конгрессе, которое, в том числе, поддерживает Украину, будет находить компромиссы с демократами. Первым признаком таких событий может стать интрига вокруг спикера Кевина Маккарти, которго «трамписты» хотят скинуть с занимаемой должности за «предательство». Развязка этой интриги может наступить уже в самом ближайшем будущем.

Пока же в комментариях американским СМИ конгрессмены и от Демократической, и от Республиканской партий отрицают завершение поддержки Украины. Как пишет в свежем номере The Financial Times, многие вопросы, которые прозвучали в субботу (после решения о временном финансировании — Ред.), были такими: «Ну что, значит ли это, что для Украины настал конец?» «Я думаю, что это неправильный вывод», — заявил журналистам издания один из чиновников Конгресса.