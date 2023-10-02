«Уверен — решение найдут» — Чалый о выделении США средств Украине

Проблема не в том, что в США «подвис» вопрос выделения средств для продления помощи Украине. Уверен — решение найдут, потому что это не только об Украине, но и национальной безопасности США. Базовая проблема в том, что в США, как минимум с 2014 года, было непопулярно разрешать свои межпартийные споры за счет поддержки Украины… Именно это опасно: за внутренними спорами потерять вопрос справедливости.