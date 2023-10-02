«Уверен — решение найдут» — Чалый о выделении США средств Украине
Фото: facebook Валерия Чалого
Проблема не в том, что в США «подвис» вопрос выделения средств для продления помощи Украине. Уверен — решение найдут, потому что это не только об Украине, но и национальной безопасности США. Базовая проблема в том, что в США, как минимум с 2014 года, было непопулярно разрешать свои межпартийные споры за счет поддержки Украины… Именно это опасно: за внутренними спорами потерять вопрос справедливости.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 11:41;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проблема не в том, что в США «подвис» вопрос выделения средств для продления помощи Украине. Уверен — решение найдут, потому…".