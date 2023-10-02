“Упевнений – рішення знайдуть” – Чалий про виділення США коштів Україні
Проблема не в тому, що в США “підвисло” питання виділення коштів для продовження допомоги Україні. Впевнений – рішення знайдуть, бо це не тільки про Україну, але й про національну безпеку США. Базова проблема в тому, що в США, як мінімум з 2014 року, було непопулярним вирішувати свої міжпартійні суперечки за рахунок підтримки України… Саме це є небезпечним: за внутрішніми суперечками втратити питання справедливості.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 11:41;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проблема не в тому, що в США “підвисло” питання виділення коштів для продовження допомоги Україні. Впевнений – рішення знайдуть, бо…".