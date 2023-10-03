Враг обстрелял Казачью Лопань: часть поселка без света

3 октября несколько часов назад армия РФ нанесла по меньшей мере 10 ударов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

«Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных сооружений, а также линии электропередачи. Часть Казачьей Лопани остается без света. Профильные службы уже работают над ликвидацией последствий», — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Он призвал жителей поселка находиться в укрытиях. Угроза обстрелов остается большой.