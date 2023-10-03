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Враг обстрелял Казачью Лопань: часть поселка без света

Происшествия 12:24   03.10.2023
Виктория Яковенко
Враг обстрелял Казачью Лопань: часть поселка без света

3 октября несколько часов назад армия РФ нанесла по меньшей мере 10 ударов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

«Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных сооружений, а также линии электропередачи. Часть Казачьей Лопани остается без света. Профильные службы уже работают над ликвидацией последствий», — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Он призвал жителей поселка находиться в укрытиях. Угроза обстрелов остается большой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 12:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября несколько часов назад армия РФ нанесла по меньшей мере 10 ударов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".