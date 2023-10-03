Враг обстрелял Казачью Лопань: часть поселка без света
3 октября несколько часов назад армия РФ нанесла по меньшей мере 10 ударов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.
«Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных сооружений, а также линии электропередачи. Часть Казачьей Лопани остается без света. Профильные службы уже работают над ликвидацией последствий», — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
Он призвал жителей поселка находиться в укрытиях. Угроза обстрелов остается большой.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября несколько часов назад армия РФ нанесла по меньшей мере 10 ударов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".