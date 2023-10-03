РФ ударила ракетами в Харькове по подсобке бюро ритуальных услуг – Синегубов
Россияне за прошедшие сутки наносили по Харьковщине авиаудары КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирное население Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Вчера около 09:10 враг нанес удар 5-ю ракетами С-300 по окрестностям Харькова. Зафиксировано попадание в землю, повреждено хозяйственное здание, подсобные помещения бюро ритуальных услуг. Одна из ракет попала на территории учебного городка одного из вузов, не повлекая за собой масштабных разрушений. Без пострадавших.
Около 13:50 враг нанес удар управляемой авиабомбой по Купянску. Повреждены 6 частных жилых домов, складское здание и 4 многоэтажных жилых дома. Ранены получили ранения 76-летний мужчина и 57-летняя женщина. Госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Кроме того, враг нанес удары КАБами по району сел Чернещина и Первомайское Изюмского района, пострадавших нет.
В селе Гурьев Казачок Богодуховского района обстрелом повреждены 3 частных дома.
В селе Охримовка Чугуевского района повреждено здание мастерской фермерского хозяйства, произошел пожар.
За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7 га территории и обезвредили 145 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 08:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне за прошедшие сутки наносили по Харьковщине авиаудары КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".