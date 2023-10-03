РФ ударила ракетами в Харькове по подсобке бюро ритуальных услуг – Синегубов

Россияне за прошедшие сутки наносили по Харьковщине авиаудары КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирное население Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Вчера около 09:10 враг нанес удар 5-ю ракетами С-300 по окрестностям Харькова. Зафиксировано попадание в землю, повреждено хозяйственное здание, подсобные помещения бюро ритуальных услуг. Одна из ракет попала на территории учебного городка одного из вузов, не повлекая за собой масштабных разрушений. Без пострадавших.

Около 13:50 враг нанес удар управляемой авиабомбой по Купянску. Повреждены 6 частных жилых домов, складское здание и 4 многоэтажных жилых дома. Ранены получили ранения 76-летний мужчина и 57-летняя женщина. Госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, враг нанес удары КАБами по району сел Чернещина и Первомайское Изюмского района, пострадавших нет.

В селе Гурьев Казачок Богодуховского района обстрелом повреждены 3 частных дома.

В селе Охримовка Чугуевского района повреждено здание мастерской фермерского хозяйства, произошел пожар.

За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7 га территории и обезвредили 145 взрывоопасных предметов.