РФ поцілила ракетами у Харкові по підсобці бюро ритуальних послуг – Синєгубов

Росіяни минулої доби наносили Харківщиною авіаудари КАБами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Вчора близько 09:10 ворог завдав удару 5-ма ракетами С-300 по околицях Харкова. Зафіксовано влучання в землю, пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг. Одна з ракет влучила на території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань. Без постраждалих.

Близько 13:50 ворог завдав удару керованою авіабомбою по Куп’янську. Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, складська будівля та 4 багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Крім того, ворог завдав удару КАБ по району сіл Чернещина та Першотравневе Ізюмського району, потерпілих немає.

У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району обстрілом пошкоджено 3 приватні будинки.

У селі Охримівка Чугуївського району пошкоджено будівлю майстерні фермерського господарства, сталася пожежа.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 145 вибухонебезпечних предметів.