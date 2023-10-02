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Удар КАБ по Куп’янську: ДСНС показала руйнування і як гасили пожежу (фото)

Події 18:16   02.10.2023
Олена Нагорна
Удар КАБ по Куп’янську: ДСНС показала руйнування і як гасили пожежу (фото)

Внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ Харківської області близько 13:50 2 жовтня сталася пожежа і зазнав руйнувань житловий сектор.

Потужний вибух спричинив займання легкового авто, пошкодження житла та інших машин, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

О 14:40 надзвичайники загасили автомобіль, що горів на площі 5 квадратних метрів. Також бійці ДСНС обстежили пошкоджені будинки з метою виявлення постраждалих.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Раніше у Харківській облпрокуратурі повідомили, що близько 14:30 російські військові вдарили по Куп’янську КАБ на базі ФАБ-250. Зазнали поранень чоловік і жінка. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 18:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ Харківської області близько 13:50 2 жовтня сталася пожежа і зазнав руйнувань житловий сектор.".