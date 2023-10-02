Удар КАБ по Куп’янську: ДСНС показала руйнування і як гасили пожежу (фото)
Внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ Харківської області близько 13:50 2 жовтня сталася пожежа і зазнав руйнувань житловий сектор.
Потужний вибух спричинив займання легкового авто, пошкодження житла та інших машин, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
О 14:40 надзвичайники загасили автомобіль, що горів на площі 5 квадратних метрів. Також бійці ДСНС обстежили пошкоджені будинки з метою виявлення постраждалих.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Раніше у Харківській облпрокуратурі повідомили, що близько 14:30 російські військові вдарили по Куп’янську КАБ на базі ФАБ-250. Зазнали поранень чоловік і жінка. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 18:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ Харківської області близько 13:50 2 жовтня сталася пожежа і зазнав руйнувань житловий сектор.".