Двоє мирних мешканців поранені через удар по Куп‘янську російською КАБ (фото)
Поранення внаслідок авіаудару КАБ по Куп’янську отримали чоловік та жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.
2 жовтня близько 14:30 російські військові вкотре обстріляли Куп’янськ. За попередніми даними, це була КАБ на базі ФАБ-250.
Пошкоджені житлові будинки й автомобілі городян.
Зазнали поранень чоловік і жінка. Інформація уточнюється.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
2 жовтня армія рф двічі вдарила по Куп’янську в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 17:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення внаслідок авіаудару КАБ по Куп’янську отримали чоловік та жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".