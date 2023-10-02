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Двоє мирних мешканців поранені через удар по Куп‘янську російською КАБ (фото)

Події 17:20   02.10.2023
Оксана Якушко

Поранення внаслідок авіаудару КАБ по Куп’янську отримали чоловік та жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

2 жовтня близько 14:30 російські військові вкотре обстріляли Куп’янськ. За попередніми даними, це була КАБ на базі ФАБ-250.

Пошкоджені житлові будинки й автомобілі городян.

Зазнали поранень чоловік і жінка. Інформація уточнюється.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

2 жовтня армія рф двічі вдарила по Куп’янську в Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 17:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення внаслідок авіаудару КАБ по Куп’янську отримали чоловік та жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".