Двое мирных жителей ранены из-за удара по Купянску российской КАБ (фото)
Ранения в результате авиаудара КАБ по Купянску получили мужчина и женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.
2 октября около 14:30 российские военные в очередной раз обстреляли Купянск. По предварительным данным, это была КАБ на базе ФАБ-250.
Повреждены жилые дома и автомобили горожан.
Получили ранения мужчина и женщина. Информация уточняется.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
2 октября армия рф дважды ударила по Купянску в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 17:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранения в результате авиаудара КАБ по Купянску получили мужчина и женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".