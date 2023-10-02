Двое мирных жителей ранены из-за удара по Купянску российской КАБ (фото)

Ранения в результате авиаудара КАБ по Купянску получили мужчина и женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

2 октября около 14:30 российские военные в очередной раз обстреляли Купянск. По предварительным данным, это была КАБ на базе ФАБ-250.

Повреждены жилые дома и автомобили горожан.

Получили ранения мужчина и женщина. Информация уточняется.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

2 октября армия рф дважды ударила по Купянску в Харьковской области.